У Києві знову зросли ціни на продукти, пальне та проїзд — що найбільше вдарило по гаманцях

Найбільше у Києві подорожчали макарони, молоко, овочі та проїзд у транспорті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Киянам доводиться дедалі більше витрачати на повсякденні покупки та транспорт. За місяць у столиці знову зросли споживчі ціни — подорожчання зачепило як продукти харчування, так і пальне, медичні послуги та перевезення. Водночас окремі товари все ж стали дешевшими.

За новими статистичними даними, споживчі ціни у Києві у квітні 2026 року порівняно з березнем зросли на 1,2%, а від початку року — на 5,4%.

Найбільше у квітні подорожчали макаронні вироби — на 8%. Також суттєво зросли ціни на молоко — на 7,3%, овочі — на 6,8% та цукор — на 5,4%.

Крім продуктів, дорожчими стали паливо та мастила — на 4,8%. На стільки ж підвищилася вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті. Залізничний пасажирський транспорт подорожчав на 4,3%, так само як і амбулаторні послуги.

Разом із тим частина товарів у столиці подешевшала. Найбільше знизилися ціни на яйця — на 3,4%. Сир і м’який сир стали дешевшими на 3%, безалкогольні напої — на 1,6%, а одяг і взуття — на 0,7%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.