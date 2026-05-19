  1. Суспільство
  2. / В Україні

У Києві знову зросли ціни на продукти, пальне та проїзд — що найбільше вдарило по гаманцях

07:36, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільше у Києві подорожчали макарони, молоко, овочі та проїзд у транспорті.
У Києві знову зросли ціни на продукти, пальне та проїзд — що найбільше вдарило по гаманцях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Киянам доводиться дедалі більше витрачати на повсякденні покупки та транспорт. За місяць у столиці знову зросли споживчі ціни — подорожчання зачепило як продукти харчування, так і пальне, медичні послуги та перевезення. Водночас окремі товари все ж стали дешевшими.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За новими статистичними даними, споживчі ціни у Києві у квітні 2026 року порівняно з березнем зросли на 1,2%, а від початку року — на 5,4%.

Найбільше у квітні подорожчали макаронні вироби — на 8%. Також суттєво зросли ціни на молоко — на 7,3%, овочі — на 6,8% та цукор — на 5,4%.

Крім продуктів, дорожчими стали паливо та мастила — на 4,8%. На стільки ж підвищилася вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті. Залізничний пасажирський транспорт подорожчав на 4,3%, так само як і амбулаторні послуги.

Разом із тим частина товарів у столиці подешевшала. Найбільше знизилися ціни на яйця — на 3,4%. Сир і м’який сир стали дешевшими на 3%, безалкогольні напої — на 1,6%, а одяг і взуття — на 0,7%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Київ продукти ціни

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]