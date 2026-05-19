У Києві вводять пересадковий квиток на різні види транспорту за 60 грн

Пасажири протягом 90 хвилин зможуть без обмежень пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві планують запровадити нові тарифи на громадський транспорт, а також вести пересадковий квиток та безлімітні проїзні для гостей столиці.

Згідно з ініціативою КМДА, пересадковий квиток коштуватиме 60 гривень і дасть можливість пасажирам протягом 90 хвилин без обмежень пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Окремо для гостей міста хочуть запровадити спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Окремо зазначається, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня після завершення регуляторних процедур, консультацій із громадськістю та профспілками.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.