  1. В Україні

Частині пенсіонерів можуть призупинити виплати: кого це стосується

22:54, 18 травня 2026
Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, нагадали про необхідність підтвердити неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ для продовження виплат в Україні.

Згідно із законодавством, виплата пенсій та страхових виплат таким особам здійснюється лише за умови, що вони не отримують аналогічні виплати від російської сторони. Підтвердження цього факту людина має надати самостійно.

У Пенсійному фонді пояснили, що громадянам, які у 2025–2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали відповідне повідомлення, виплати продовжили до 1 квітня 2026 року згідно з постановою Кабміну №126.

Якщо після 1 квітня виплату пенсії було призупинено через неподання інформації про неотримання пенсії від РФ, її можна поновити. Для цього необхідно подати заяву про поновлення виплати пенсії із зазначенням інформації про неотримання виплат від російської федерації.

У ПФУ наголосили, що у разі подання такої заяви до кінця поточного року виплату пенсії поновлять із дати її призупинення.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням «Дія.Підпису» або під час відеоконференції для ідентифікації особи.

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть подати заяву поштою разом із документами, що підтверджують особу та факт перебування за межами України.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

