Частині пенсіонерів можуть призупинити виплати: кого це стосується

Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, нагадали про необхідність підтвердити неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ для продовження виплат в Україні.

Згідно із законодавством, виплата пенсій та страхових виплат таким особам здійснюється лише за умови, що вони не отримують аналогічні виплати від російської сторони. Підтвердження цього факту людина має надати самостійно.

У Пенсійному фонді пояснили, що громадянам, які у 2025–2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали відповідне повідомлення, виплати продовжили до 1 квітня 2026 року згідно з постановою Кабміну №126.

Якщо після 1 квітня виплату пенсії було призупинено через неподання інформації про неотримання пенсії від РФ, її можна поновити. Для цього необхідно подати заяву про поновлення виплати пенсії із зазначенням інформації про неотримання виплат від російської федерації.

У ПФУ наголосили, що у разі подання такої заяви до кінця поточного року виплату пенсії поновлять із дати її призупинення.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням «Дія.Підпису» або під час відеоконференції для ідентифікації особи.

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть подати заяву поштою разом із документами, що підтверджують особу та факт перебування за межами України.

