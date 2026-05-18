  1. В Україні

Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: дитина померла від виснаження та алкоголю, перевіряють соцслужбу

23:54, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Львівщині судитимуть батьків дворічного хлопчика, який помер через тривалий неналежний догляд, виснаження та гостру алкогольну інтоксикацію.
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: дитина померла від виснаження та алкоголю, перевіряють соцслужбу
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть батьків дворічного хлопчика, який помер від виснаження та алкогольної інтоксикаці. Дитина потрапила до лікарні у критичному стані та померла в реанімації менш ніж за годину після госпіталізації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо батьків дворічного хлопчика, який помер після тривалого неналежного догляду. Їм інкримінують злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Трагедія сталася на початку лютого цього року. За даними слідства, дитину у критичному стані доставили до лікарні у Мостиськах. При цьому батьки самостійно не викликали медиків — хлопчика до медзакладу привіз хрещений одного з дітей після прохання батька.

Медики госпіталізували дитину до реанімації, однак приблизно за годину хлопчик помер. Слідство встановило, що причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, сильного зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. За даними правоохоронців, рівень алкоголю в крові дворічної дитини більш ніж у чотири рази перевищував норму для дорослої людини.

У родині, де проживали 42-річна мати та 43-річний батько, виховувалися п’ятеро дітей — троє доньок віком 4, 8 і 10 років, а також 6-річний син.

Після смерті хлопчика прокурори та поліцейські перевірили умови проживання сім’ї. Правоохоронці повідомляють, що у кімнаті, де перебували малолітні діти, температура становила лише 11°C, а засобів для опалення не було. Батьків затримали.

Окремо у цьому кримінальному провадженні триває розслідування щодо працівниці Служби у справах дітей. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

За версією слідства, службовиця, яка мала здійснювати соціальний нагляд за родиною, роками фальсифікувала звіти та фактично не перевіряла умови проживання дітей. Через це, як вважають правоохоронці, діти тривалий час залишалися без належного харчування, догляду та медичного контролю.

Орган опіки та піклування Мостиської міської ради звернувся до суду з вимогою позбавити батьків батьківських прав. Інших чотирьох дітей уже вилучили з родини та помістили до центру соціальної підтримки дітей у Львові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]