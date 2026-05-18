Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: дитина померла від виснаження та алкоголю, перевіряють соцслужбу

На Львівщині судитимуть батьків дворічного хлопчика, який помер через тривалий неналежний догляд, виснаження та гостру алкогольну інтоксикацію.

фото: прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть батьків дворічного хлопчика, який помер від виснаження та алкогольної інтоксикаці. Дитина потрапила до лікарні у критичному стані та померла в реанімації менш ніж за годину після госпіталізації.

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо батьків дворічного хлопчика, який помер після тривалого неналежного догляду. Їм інкримінують злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Трагедія сталася на початку лютого цього року. За даними слідства, дитину у критичному стані доставили до лікарні у Мостиськах. При цьому батьки самостійно не викликали медиків — хлопчика до медзакладу привіз хрещений одного з дітей після прохання батька.

Медики госпіталізували дитину до реанімації, однак приблизно за годину хлопчик помер. Слідство встановило, що причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, сильного зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. За даними правоохоронців, рівень алкоголю в крові дворічної дитини більш ніж у чотири рази перевищував норму для дорослої людини.

У родині, де проживали 42-річна мати та 43-річний батько, виховувалися п’ятеро дітей — троє доньок віком 4, 8 і 10 років, а також 6-річний син.

Після смерті хлопчика прокурори та поліцейські перевірили умови проживання сім’ї. Правоохоронці повідомляють, що у кімнаті, де перебували малолітні діти, температура становила лише 11°C, а засобів для опалення не було. Батьків затримали.

Окремо у цьому кримінальному провадженні триває розслідування щодо працівниці Служби у справах дітей. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

За версією слідства, службовиця, яка мала здійснювати соціальний нагляд за родиною, роками фальсифікувала звіти та фактично не перевіряла умови проживання дітей. Через це, як вважають правоохоронці, діти тривалий час залишалися без належного харчування, догляду та медичного контролю.

Орган опіки та піклування Мостиської міської ради звернувся до суду з вимогою позбавити батьків батьківських прав. Інших чотирьох дітей уже вилучили з родини та помістили до центру соціальної підтримки дітей у Львові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.