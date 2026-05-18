У Києві місячний проїзний на комунальний транспорт за 4875 грн стане дорожчим, ніж у Німеччині на майже всі поїздки

21:53, 18 травня 2026
Запропонований тариф перевищує аналогічні показники в низці міст Європи.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Також у столиці планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин.

Таким чином, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

У різних містах Європи місячні проїзні коштують значно дешевше або на рівні нижче київського тарифу. Зокрема, у Празі вартість місячного проїзного становить 550 крон (приблизно 1000 грн), у Будапешті — від 9500 до 10500 форинтів (близько 1000–1200 грн), у Варшаві — 140–180 злотих (приблизно 1500–2000 грн), а у Відні — від €33 до €40 (приблизно 1500–1900 грн).

Водночас у Німеччині проїзний Deutschlandticket коштує €63 (близько 3000 грн) і забезпечує безлімітний доступ майже до всього громадського транспорту країни — включно з метро, автобусами, трамваями, електричками та регіональними поїздами між містами. У Берліні місячні проїзні коштують від €86 до €99 (приблизно 4000–4700 грн), а в Парижі — €88–90 (близько 4000–4200 грн).

До того ж, мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн, тоді як у Німеччині вона перевищує 105 000 грн у перерахунку після сплати податків.

