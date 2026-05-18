  1. В Україні

Кабмін спростив процедуру компенсацій за переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю

21:30, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення про виплати ухвалюватимуться протягом п’яти днів після подання повного пакета документів.
Кабмін спростив процедуру компенсацій за переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю
Фото: mva.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив зміни до порядку реалізації програми Міністерства у справах ветеранів, відповідно до якої ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть отримати компенсацію витрат на переобладнання автомобіля відповідно до своїх фізіологічних потреб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що змінюється

Згідно з оновленими правилами, у заяві, яка подається до структурних підрозділів місцевих органів влади з питань ветеранської політики, тепер необхідно зазначати суму витрат на переобладнання транспортного засобу та реквізити банківського рахунку для отримання виплати.

Також врегульовано порядок дій у випадках, коли особа проживає не за місцем офіційної реєстрації. У такій ситуації документи мають бути передані до відповідного органу протягом трьох днів.

Рішення про надання компенсації ухвалюватиметься протягом п’яти днів після отримання повного пакета документів.

У разі подання неповного пакета документів заявника письмово інформуватимуть про причини відмови.

Окремо передбачено можливість отримання компенсації також на підставі фінансових зобов’язань особи перед станцією технічного обслуговування, яка здійснює переобладнання автомобіля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Кабінет Міністрів України компенсація інвалідність авто

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]