Кабмін спростив процедуру компенсацій за переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю

Кабмін затвердив зміни до порядку реалізації програми Міністерства у справах ветеранів, відповідно до якої ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть отримати компенсацію витрат на переобладнання автомобіля відповідно до своїх фізіологічних потреб.

Що змінюється

Згідно з оновленими правилами, у заяві, яка подається до структурних підрозділів місцевих органів влади з питань ветеранської політики, тепер необхідно зазначати суму витрат на переобладнання транспортного засобу та реквізити банківського рахунку для отримання виплати.

Також врегульовано порядок дій у випадках, коли особа проживає не за місцем офіційної реєстрації. У такій ситуації документи мають бути передані до відповідного органу протягом трьох днів.

Рішення про надання компенсації ухвалюватиметься протягом п’яти днів після отримання повного пакета документів.

У разі подання неповного пакета документів заявника письмово інформуватимуть про причини відмови.

Окремо передбачено можливість отримання компенсації також на підставі фінансових зобов’язань особи перед станцією технічного обслуговування, яка здійснює переобладнання автомобіля.

