Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026: відео виступу України у півфіналі

08:30, 15 травня 2026
Українська співачка Leleka потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу.
Фото: facebook.com/lelekaofficial
14 травня на сцені віденської арени Wiener Stadthalle відбувся другий півфінал Євробачення-2026, під час якого визначили фіналістів міжнародного пісенного конкурсу. Українська представниця Leleka успішно пройшла до грандфіналу, отримавши достатню підтримку від глядачів і журі. Вирішальний етап шоу відбудеться вже 16 травня.

За результатами голосування серед 15 учасників другого півфіналу путівки до фіналу здобули Україна, Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Водночас країни «Великої п’ятірки» — Велика Британія та Франція, а також Австрія як господарка конкурсу — автоматично отримали місця у фіналі.

Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.

Таким чином, представники України і надалі проходять у фінал пісенного конкурсу “Євробачення” у 100% випадків, коли беруть участь.

Євробачення

