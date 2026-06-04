У Дії оновили подання заяв про вимушене переміщення за кордон – що змінилося для українців

Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону автоматично та коректно підтягуються під час заповнення заяви.

Фото: Дія

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку та на порталі «Дія» оновили послугу подання заяв у категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Про це повідомили в «Дії».

Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Українцям, які раніше не змогли завершити подання через технічні труднощі, рекомендують спробувати зробити це повторно.

Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється на тих, хто перебував за межами України та не має можливості повернутися додому через війну.

Для подання заяви необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія»,

обрати послугу подання заяв до Реєстру збитків для України,

перейти до категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України»,

перевірити дані, які автоматично підтягнуться до заяви,

заповнити необхідну інформацію,

надіслати заяву до Реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.