4 червня в Україні відзначають День утворення системи господарських судів

Система господарських (арбітражних) судів України відзначає 35-річчя від дня свого створення.

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4 червня виповнюється 35 років від дня створення системи господарських (арбітражних) судів України. Саме цього дня у 1991 році було ухвалено Закон України «Про арбітражний суд», який започаткував функціонування спеціалізованої ланки судової влади для розгляду спорів у сфері господарських відносин.

Прийняття закону стало важливим етапом у формуванні національної судової системи та заклало підвалини для подальшого розвитку господарського судочинства в Україні.

За роки діяльності господарські суди стали одним із ключових інститутів захисту прав та законних інтересів учасників господарських відносин, а також забезпечення стабільності економічного середовища.

За 35 років функціонування система пройшла шлях становлення та розвитку, накопичила значний досвід розгляду спорів і стала невід’ємною складовою судової влади України.

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