  1. В Україні

Понад 1,7 тисячі військових за місяць звернулися до ДБР для повернення із СЗЧ

12:22, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДБР запровадили новий механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за статтею 407 ККУ.
Понад 1,7 тисячі військових за місяць звернулися до ДБР для повернення із СЗЧ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань повідомили, що лише за перший місяць роботи нового механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до Бюро звернулися понад 1,7 тисячі осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ДБР наголосили, що Бюро працює над тим, щоб військовослужбовці, які готові поновити свій статус і повернутися до служби, могли зробити це швидко та без зайвих перешкод.

Для цього у травні 2026 року в ДБР запровадили внутрішній механізм, який дає дозволяє слідчим оперативно здійснювати необхідні процесуальні дії для підготовки до закриття кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Як зазначають у Бюро, новий алгоритм дозволяє військовим, які через різні обставини залишили місце служби, швидше пройти організаційні процедури та повернутися до війська.

У ДБР вказали, що незважаючи на те, що механізм почав діяти лише у травні цього року. Але вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників, тощо. Більшість звернень надходили на телефонну гарячу лінію, поштою або через відповідну форму звернень на сайті ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

армія ДБР військовослужбовці СЗЧ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.

Жінка загинула під час пожежі в орендованій квартирі, а завдані збитки відшкодує її мати — Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив можливість стягнення збитків зі спадкоємця орендаря, який загинув під час пожежі в орендованій квартирі.

Слідчого виправдали у справі про хабар у 4 тисячі гривень через брак доказів: Верховний Суд залишив рішення без змін

Верховний Суд розглянув скаргу прокуратури на виправдання слідчого поліції, якого підозрювали в одержанні неправомірної вигоди.

У Вищій раді правосуддя відреагували на втручання у діяльність судді від імені члена ВРП Юлії Бокової

Ім’я члена ВРП Юлії Бокової використали з метою втручання в діяльність судді Анатолія Васяновича.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]