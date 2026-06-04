Понад 1,7 тисячі військових за місяць звернулися до ДБР для повернення із СЗЧ

У ДБР запровадили новий механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за статтею 407 ККУ.

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У Державному бюро розслідувань повідомили, що лише за перший місяць роботи нового механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до Бюро звернулися понад 1,7 тисячі осіб.

У ДБР наголосили, що Бюро працює над тим, щоб військовослужбовці, які готові поновити свій статус і повернутися до служби, могли зробити це швидко та без зайвих перешкод.

Для цього у травні 2026 року в ДБР запровадили внутрішній механізм, який дає дозволяє слідчим оперативно здійснювати необхідні процесуальні дії для підготовки до закриття кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Як зазначають у Бюро, новий алгоритм дозволяє військовим, які через різні обставини залишили місце служби, швидше пройти організаційні процедури та повернутися до війська.

У ДБР вказали, що незважаючи на те, що механізм почав діяти лише у травні цього року. Але вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників, тощо. Більшість звернень надходили на телефонну гарячу лінію, поштою або через відповідну форму звернень на сайті ДБР.

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