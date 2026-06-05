Чи можна оформити спадщину дистанційно: що варто знати українцям за кордоном

Як українцям за кордоном оформити спадщину та уникнути поширених помилок.

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Українці, які перебувають за кордоном і втратили близьку людину, можуть оформити спадщину дистанційно, однак для цього необхідно дотриматися встановлених законом строків і процедур. «Судово-юридична газета» зібрала основні правила щодо подання заяви про прийняття спадщини, вибору нотаріуса, оформлення документів за кордоном та дій у разі пропуску встановленого строку.

Законодавство передбачає, що для прийняття спадщини або відмови від неї спадкоємець має шість місяців з дня відкриття спадщини — дня смерті особи або дня державної реєстрації смерті у випадках, визначених законом.

Якщо протягом цього строку заява не подана, спадкоємець вважається таким, що не прийняв спадщину.

Водночас особа, яка постійно проживала разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважається такою, що прийняла спадщину автоматично, якщо не подала заяву про відмову. Цей факт може підтверджуватися витягом із реєстру територіальної громади, довідкою про реєстрацію місця проживання або іншими документами.

Як подати заяву з-за кордону

Заяву про прийняття спадщини можна подати:

особисто нотаріусу;

поштою;

засобами електронних комунікацій;

через представника, який передасть заяву нотаріусу, якщо вона підписана спадкоємцем і нотаріально засвідчена.

Якщо спадкоємець перебуває за кордоном, він може звернутися до місцевого нотаріуса для посвідчення підпису на заяві. Після цього документ необхідно перекласти українською мовою, нотаріально засвідчити правильність перекладу та підпис перекладача, а потім надіслати українському нотаріусу. У деяких країнах також може знадобитися апостиль або консульська легалізація документів.

Крім того, заяву можна оформити у консульській установі України. У такому випадку документ складається українською мовою та не потребує перекладу, апостилювання чи легалізації.

Якщо заява надходить поштою без нотаріального посвідчення підпису або надсилається в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом, нотаріус відкриває спадкову справу та повідомляє спадкоємця про необхідність надати належно оформлені документи або особисто прибути до нотаріуса.

Як обрати нотаріуса

За загальним правилом спадкова справа відкривається за останнім місцем проживання померлого. Якщо воно невідоме, місцем відкриття спадщини вважається місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини.

Якщо спадщина відкрилася на території активних бойових дій, тимчасово окупованій території або в населеному пункті, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у повному обсязі, спадкову справу може завести будь-який нотаріус України.

Після відкриття справи її веде той самий нотаріус. Змінити його можна лише у виняткових випадках, зокрема через припинення діяльності нотаріуса або втрату ним доступу до державних реєстрів.

Чи можна відмовитися від спадщини

Спадкоємець має право відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, подавши нотаріально посвідчену заяву.

Спадкоємець за заповітом може відмовитися лише на користь іншого спадкоємця за заповітом, а спадкоємець за законом — на користь будь-кого зі спадкоємців за законом незалежно від черги спадкування.

Чи може представник прийняти спадщину замість спадкоємця

Подання заяви про прийняття спадщини або відмову від неї через представника не допускається. Таку заяву спадкоємець повинен подати особисто або надіслати поштою з нотаріально посвідченим підписом.

Водночас після прийняття спадщини представник за нотаріально посвідченою довіреністю може отримати свідоцтво про право на спадщину та виконати інші юридичні дії, якщо вони чітко визначені у довіреності.

Як отримати свідоцтво та переоформити майно

Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. Його можна отримати особисто в нотаріуса в Україні, у консульській установі за кордоном або через представника за довіреністю.

Після цього необхідно переоформити право власності на спадкове майно. За потреби ці дії також може виконати представник.

Для оформлення довіреності за кордоном можна звернутися до консульської установи України — тоді документ одразу матиме юридичну силу в Україні. Якщо довіреність посвідчує місцевий нотаріус, її потрібно перекласти українською мовою та нотаріально засвідчити переклад.

Які документи потрібні

Для відкриття спадкової справи достатньо подати заяву про прийняття спадщини та свідоцтво про смерть спадкодавця.

Для отримання свідоцтва про право на спадщину нотаріусу також можуть знадобитися документи, що посвідчують особу спадкоємця та спадкодавця, документи про родинні зв’язки, заповіт (за наявності), правовстановлюючі документи на майно, довіреність представника та інші документи залежно від конкретної ситуації.

Що робити, якщо строк пропущено

Якщо шестимісячний строк для прийняття спадщини пропущено, закон передбачає два варіанти його поновлення.

Перший — звернення до суду з проханням визначити додатковий строк у разі наявності поважних причин. Другий — отримання письмової згоди всіх спадкоємців, які вже прийняли спадщину, на її прийняття особою, яка пропустила встановлений термін.

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