У Києві після російської атаки виявили бойову частину ракети Х-101

У Голосіївському районі Києва було виявлено бойову частину крилатої ракети Х-101.

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У Голосіївському районі Києва після чергової масованої атаки РФ рятувальники виявили бойову частину крилатої ракети Х-101.

Як повідомили у ДСНС, фахівці оперативно вилучили бойову частину ракети та транспортували її для подальшого знешкодження.

Крім того, піротехнічні підрозділи служби працювали й в інших районах Києва. Зокрема, вони залучалися до вилучення бойової частини ворожого безпілотника та проведення додаткового обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, не наближайтеся та негайно повідомляйте про знахідку за номером 101 або 102.

Нагадаємо, що 2 червня, росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження були зафіксовані у різних районах міста.

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