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Польща та ще 10 країн вимагають від ЄС обмежити шенгенські візи для росіян

11:28, 4 червня 2026
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За даними Schengen Barometer, у 2025 році росіяни отримали 477 878 туристичних шенгенських віз, значна частина з яких є багаторазовими.
Польща та ще 10 країн вимагають від ЄС обмежити шенгенські візи для росіян
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Польща разом із десятьма іншими європейськими державами закликала Європейську комісію терміново посилити візову політику щодо громадян Росії та створити механізм для оперативного обмеження видачі шенгенських віз у разі геополітичних загроз.

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Як повідомляє RMF FM, відповідний лист до ЄК підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, а також Норвегії та Ісландії.

У зверненні країни наголосили на необхідності зберігати жорстку візову політику щодо громадян Росії та закликали обмежити російський туристичний відпочинок у країнах Європейського Союзу.

«З наближенням чергового літа ми, нижчепідписані міністри, вважаємо за необхідне ще раз наголосити на необхідності збереження обмежувальної візової політики щодо російських заявників», – йдеться у листі. Міністри відкрито визнали, що вважають неприйнятним відпочинок громадян держави-агресора на пляжах ЄС в умовах масових нападів на українських мирних жителів та примусової депортації дітей.

«Зростання кількості російських туристів, які проводять відпустку на європейських пляжах та європейських курортах, тоді як ракети та безпілотники продовжують завдавати ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні, викликає глибоке занепокоєння», – пишуть міністри.

За даними Schengen Barometer, у 2025 році росіяни отримали 477 878 туристичних шенгенських віз, значна частина з яких є багаторазовими.

У документі також звертається увага на явище так званого visa shopping, коли російські громадяни обходять суворі обмеження окремих держав Центральної та Східної Європи, отримуючи візи в інших країнах Шенгенської зони.

Окремо Польща пропонує створити спеціальний механізм візових санкцій, який дозволить швидко обмежувати видачу віз для окремих категорій заявників або для поїздок, що не мають нагальної необхідності.

У листі до Єврокомісії країни також висунули низку законодавчих вимог. Зокрема, вони закликають внести зміни до Візового кодексу ЄС.

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