Польша и еще 10 стран требуют от ЕС ограничить шенгенские визы для россиян

По данным Schengen Barometer, в 2025 году россияне получили 477 878 туристических шенгенских виз, значительная часть которых является многократными.

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Польша вместе с десятью другими европейскими государствами призвала Европейскую комиссию срочно ужесточить визовую политику в отношении граждан России и создать механизм для оперативного ограничения выдачи шенгенских виз в случае геополитических угроз.

Как сообщает RMF FM, соответствующее письмо в Еврокомиссию подписали представители Польши, Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, а также Норвегии и Исландии.

В обращении страны подчеркнули необходимость сохранять жесткую визовую политику в отношении граждан России и призвали ограничить российский туристический отдых в странах Европейского Союза.

«С приближением очередного лета мы, нижеподписавшиеся министры, считаем необходимым еще раз подчеркнуть необходимость сохранения ограничительной визовой политики в отношении российских заявителей», — говорится в письме. Министры открыто признали, что считают неприемлемым отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС в условиях массовых нападений на украинских мирных жителей и принудительной депортации детей.

«Рост числа российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и беспилотники продолжают наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность», — пишут министры.

По данным Schengen Barometer, в 2025 году россияне получили 477 878 туристических шенгенских виз, значительная часть которых является многократными.

В документе также обращается внимание на явление так называемого visa shopping, когда российские граждане обходят строгие ограничения отдельных государств Центральной и Восточной Европы, получая визы в других странах Шенгенской зоны.

Отдельно Польша предлагает создать специальный механизм визовых санкций, который позволит быстро ограничивать выдачу виз для отдельных категорий заявителей или для поездок, не имеющих срочной необходимости.

В письме в Еврокомиссию страны также выдвинули ряд законодательных требований. В частности, они призывают внести изменения в Визовый кодекс ЕС.

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