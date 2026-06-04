В Киеве после российской атаки обнаружили боевую часть ракеты Х-101

В Голосеевском районе Киева была обнаружена боевая часть крылатой ракеты Х-101.

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В Голосеевском районе Киева после очередной массированной атаки РФ спасатели обнаружили боевую часть крылатой ракеты Х-101.

Как сообщили в ГСЧС, специалисты оперативно изъяли боевую часть ракеты и транспортировали ее для дальнейшего обезвреживания.

Кроме того, пиротехнические подразделения службы работали и в других районах Киева. В частности, они привлекались к изъятию боевой части вражеского беспилотника и проведению дополнительного обследования местности на наличие взрывоопасных предметов.

В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, не приближайтесь и немедленно сообщайте о находке по номеру 101 или 102.

Напомним, что 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

В результате массированной атаки противника на столицу повреждения были зафиксированы в различных районах города.

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