Можно ли оформить наследство дистанционно: что стоит знать украинцам за границей

Как украинцам за границей оформить наследство и избежать распространенных ошибок.

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Украинцы, которые находятся за границей и потеряли близкого человека, могут оформить наследство дистанционно, однако для этого необходимо соблюдать установленные законом сроки и процедуры. «Судебно-юридическая газета» собрала основные правила подачи заявления о принятии наследства, выбора нотариуса, оформления документов за границей и действий в случае пропуска установленного срока.

Законодательство предусматривает, что для принятия наследства или отказа от него наследник имеет шесть месяцев со дня открытия наследства — дня смерти лица или дня государственной регистрации смерти в случаях, предусмотренных законом.

Если в течение этого срока заявление не подано, наследник считается не принявшим наследство.

В то же время лицо, которое постоянно проживало вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство автоматически, если не подало заявление об отказе от него. Этот факт может подтверждаться выпиской из реестра территориальной общины, справкой о регистрации места жительства или другими документами.

Как подать заявление из-за границы

Заявление о принятии наследства можно подать:

лично нотариусу;

по почте;

средствами электронных коммуникаций;

через представителя, который передаст заявление нотариусу, если оно подписано наследником и нотариально удостоверено.

Если наследник находится за границей, он может обратиться к местному нотариусу для удостоверения подписи на заявлении. После этого документ необходимо перевести на украинский язык, нотариально удостоверить правильность перевода и подпись переводчика, а затем направить украинскому нотариусу. В некоторых странах также может потребоваться апостиль или консульская легализация документов.

Кроме того, заявление можно оформить в консульском учреждении Украины. В таком случае документ составляется на украинском языке и не требует перевода, апостилирования или легализации.

Если заявление поступает по почте без нотариального удостоверения подписи или направляется в электронной форме с квалифицированной электронной подписью, нотариус открывает наследственное дело и уведомляет наследника о необходимости предоставить надлежащим образом оформленные документы либо лично прибыть к нотариусу.

Как выбрать нотариуса

По общему правилу наследственное дело открывается по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, местом открытия наследства считается местонахождение недвижимого имущества или его основной части.

Если наследство открылось на территории активных боевых действий, временно оккупированной территории или в населенном пункте, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в полном объеме, наследственное дело может открыть любой нотариус Украины.

После открытия дела его ведет тот же нотариус. Изменить его можно только в исключительных случаях, в частности из-за прекращения деятельности нотариуса или утраты им доступа к государственным реестрам.

Можно ли отказаться от наследства

Наследник имеет право отказаться от наследства в пользу другого наследника, подав нотариально удостоверенное заявление.

Наследник по завещанию может отказаться только в пользу другого наследника по завещанию, а наследник по закону — в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди наследования.

Может ли представитель принять наследство вместо наследника

Подача заявления о принятии наследства или отказе от него через представителя не допускается. Такое заявление наследник должен подать лично либо направить по почте с нотариально удостоверенной подписью.

В то же время после принятия наследства представитель по нотариально удостоверенной доверенности может получить свидетельство о праве на наследство и совершить другие юридические действия, если они четко определены в доверенности.

Как получить свидетельство и переоформить имущество

Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Его можно получить лично у нотариуса в Украине, в консульском учреждении за границей или через представителя по доверенности.

После этого необходимо переоформить право собственности на наследственное имущество. При необходимости эти действия также может выполнить представитель.

Для оформления доверенности за границей можно обратиться в консульское учреждение Украины — тогда документ сразу будет иметь юридическую силу в Украине. Если доверенность удостоверяет местный нотариус, ее необходимо перевести на украинский язык и нотариально удостоверить перевод.

Какие документы нужны

Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление о принятии наследства и свидетельство о смерти наследодателя.

Для получения свидетельства о праве на наследство нотариусу также могут понадобиться документы, удостоверяющие личность наследника и наследодателя, документы о родственных связях, завещание (при наличии), правоустанавливающие документы на имущество, доверенность представителя и другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Что делать, если срок пропущен

Если шестимесячный срок для принятия наследства пропущен, закон предусматривает два варианта его восстановления.

Первый — обращение в суд с просьбой определить дополнительный срок при наличии уважительных причин. Второй — получение письменного согласия всех наследников, которые уже приняли наследство, на его принятие лицом, пропустившим установленный срок.

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