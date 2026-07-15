30 років страхового стажу: коли можна оформити пенсію та отримати вікові доплати

Українці, які у 2026 році мають 30 років страхового стажу, не можуть вийти на пенсію у 60 років, адже для призначення пенсії у цьому віці необхідно щонайменше 33 роки страхового стажу. Водночас 30 років стажу достатньо, щоб оформити пенсію після досягнення 63 років, оскільки у 2026 році для цього потрібно мати від 23 до 33 років страхового стажу.

Розмір пенсії визначається індивідуально. Під час її обчислення враховуються не лише роки страхового стажу, а й офіційна заробітна плата, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Саме тому навіть за однакових 30 років страхового стажу сума пенсійних виплат у різних людей може суттєво відрізнятися.

Після призначення пенсії громадяни можуть також отримувати вікові доплати. Вони встановлюються пенсіонерам, які досягли 70, 75 та 80 років, якщо загальний розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Такі доплати Пенсійний фонд призначає автоматично після досягнення відповідного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.