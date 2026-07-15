  1. У світі

У Сенаті США хочуть ухвалити санкційний законопроєкт Грема без правок від Трампа

09:16, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Сенаті США вимагають якнайшвидше проголосувати за законопроєкт, над яким понад два роки працював сенатор Ліндсі Грем.
У Сенаті США хочуть ухвалити санкційний законопроєкт Грема без правок від Трампа
Фото: armyinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двопартійна група американських сенаторів вимагає якнайшвидше проголосувати за санкційний законопроєкт республіканця Ліндсі Грема, встигнувши ще до серпневої перерви в роботі Конгресу. Зокрема, законодавці не підтримують низку нових положень, які запропонував президент Дональд Трамп. Про це стало відомо з пресконференції сенаторів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами сенаторів, законопроєкт уже погоджений із Білим домом, має широку двопартійну підтримку і, на їхню думку, не потребує жодних змін.

Документ став результатом майже дворічних перемовин і містить складні технічні механізми санкцій - саме тому законодавці вважають недоцільним відкривати його для нових поправок.

«Ми давно підтримуємо законопроєкт про санкції проти Росії, і переважна більшість республіканців це робить... Сенат та Білий дім розробили формулу, яка, на їхню думку, спрацює, і ми раді її опрацювати», - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Сенатори також не погодилися з пропозицією Трампа, який раніше пропонував додати до законопроєкту санкції, повʼязані з Іраном чи угрупованням «Хезболла». Співавтор документа демократ Річард Блюменталь наполягає, що президент уже підтримав саме цю редакцію.

«Президент схвалив цей законопроєкт, і ми маємо рухатися вперед саме з ним, а не відкривати його для інших потенційних цілей. Якщо адміністрація хоче запропонувати окремі законодавчі ініціативи щодо Ірану чи «Хезболли», Конгрес може розглянути їх окремо», - заявив він.

У Сенаті США додали, що документ покликаний стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яка затримка означатиме нові жертви.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія санкції Дональд Трамп

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Співбесіда Олександра Житного в Етичній раді: декларації, анонімне звернення та професійна репутація

Засідання Етичної ради: практика подолання «анонімних скарг».

Податкова більше не зможе анулювати статус ФОП лише за результатами камеральної перевірки — законопроєкт

Однієї камеральної перевірки декларації буде замало для виключення ФОП зі спрощеної системи оподаткування.

Конкурс до ВРП як іспит на нову правову свідомість: як Етична рада оцінювала кандидатів на відповідність критеріям доброчесності

Етична рада завершила оцінювання кандидатів до Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Фальшиві діагнози для МСЕК: ВС звільнив лікаря від відповідальності через процесуальну помилку суду

Лікар уникнув покарання через строки давності: ВС наголосив на обов’язку судів апеляційної інстанції перевіряти строки давності та роз’яснювати особі право на звільнення від відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]