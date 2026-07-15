У Сенаті США хочуть ухвалити санкційний законопроєкт Грема без правок від Трампа

У Сенаті США вимагають якнайшвидше проголосувати за законопроєкт, над яким понад два роки працював сенатор Ліндсі Грем.

Фото: armyinform

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Двопартійна група американських сенаторів вимагає якнайшвидше проголосувати за санкційний законопроєкт республіканця Ліндсі Грема, встигнувши ще до серпневої перерви в роботі Конгресу. Зокрема, законодавці не підтримують низку нових положень, які запропонував президент Дональд Трамп. Про це стало відомо з пресконференції сенаторів.

За словами сенаторів, законопроєкт уже погоджений із Білим домом, має широку двопартійну підтримку і, на їхню думку, не потребує жодних змін.

Документ став результатом майже дворічних перемовин і містить складні технічні механізми санкцій - саме тому законодавці вважають недоцільним відкривати його для нових поправок.

«Ми давно підтримуємо законопроєкт про санкції проти Росії, і переважна більшість республіканців це робить... Сенат та Білий дім розробили формулу, яка, на їхню думку, спрацює, і ми раді її опрацювати», - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Сенатори також не погодилися з пропозицією Трампа, який раніше пропонував додати до законопроєкту санкції, повʼязані з Іраном чи угрупованням «Хезболла». Співавтор документа демократ Річард Блюменталь наполягає, що президент уже підтримав саме цю редакцію.

«Президент схвалив цей законопроєкт, і ми маємо рухатися вперед саме з ним, а не відкривати його для інших потенційних цілей. Якщо адміністрація хоче запропонувати окремі законодавчі ініціативи щодо Ірану чи «Хезболли», Конгрес може розглянути їх окремо», - заявив він.

У Сенаті США додали, що документ покликаний стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яка затримка означатиме нові жертви.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем.

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