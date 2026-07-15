Співбесіда Олександра Житного в Етичній раді: декларації, анонімне звернення та професійна репутація

Засідання Етичної ради: практика подолання «анонімних скарг».

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Вища рада правосуддя відповідно до Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» забезпечує незалежність судової влади, бере участь у формуванні суддівського корпусу та здійснює дисциплінарні повноваження щодо суддів. Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Етична рада, своєю чергою проводить оцінювання кандидатів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності.

10 липня 2026 року відбулася співбесіда з Олександром Олександровичем Житним — доктором юридичних наук, професором, завідувачем кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Раніше він входив до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а також уже проходив оцінювання Етичною радою під час попереднього конкурсу.

Під час співбесіди члени Ради перевіряли насамперед ті обставини, які виникли після попереднього оцінювання, а також уточнювали окремі відомості щодо професійної діяльності, майнового стану та доброчесності кандидата.

На початку співбесіди кандидат повідомив, що у 2025 році вже проходив оцінювання Етичною радою та отримав позитивний висновок щодо відповідності критеріям професійної етики й доброчесності. У зв'язку з повторною участю в конкурсі Рада зосередилася на нових обставинах, які виникли після попереднього оцінювання.

Зокрема, кандидат повідомив про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, зафіксоване засобами автоматичної фото- та відеофіксації. Він зазначив, що штраф було сплачено добровільно та у встановлений законом строк.

Під час співбесіди Етична рада з'ясовувала обставини цієї події та оцінювала її значення для перевірки відповідності кандидата критеріям професійної етики і доброчесності. Сам по собі факт притягнення до адміністративної відповідальності не означає автоматичної невідповідності кандидата вимогам Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Етична рада оцінює такі обставини у сукупності з іншими матеріалами конкурсного досьє та їх впливом на професійну репутацію кандидата.

Окремий блок запитань стосувався анонімного звернення, яке надійшло до Етичної ради напередодні співбесіди.

У зверненні містилися твердження щодо окремих рішень, ухвалених Олександром Житним під час роботи у складі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а також припущення щодо збільшення його майнового стану.

Кандидат повідомив, що не погоджується з викладеними у зверненні твердженнями. Відповідаючи на запитання членів Ради, він навів статистику щодо судового перегляду рішень КДКП та зазначив, що лише незначна частина підготовлених ним проєктів рішень була скасована судами.

Щодо збільшення заощаджень Олександр Житний пояснив, що його доходи формувалися із заробітної плати за основним місцем роботи, винагороди за діяльність у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, наукової діяльності та інших офіційно задекларованих джерел.

Водночас саме по собі надходження до Етичної ради анонімного звернення не підтверджує достовірності викладених у ньому відомостей. Відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Рада самостійно перевіряє отриману інформацію, оцінює її разом з іншими матеріалами конкурсного досьє та поясненнями кандидата і лише після цього ухвалює рішення.

Під час співбесіди члени Етичної ради також приділили увагу досвіду кандидата у складі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Олександр Житний повідомив, що за час роботи в Комісії не стикався зі спробами незаконного впливу під час розгляду дисциплінарних проваджень. Разом із тим він навів приклади зі своєї викладацької діяльності, коли йому доводилося відмовляти у неформальних проханнях щодо оцінювання студентів.

Окремо кандидат виклав власне бачення ролі Вищої ради правосуддя, наголосивши на необхідності забезпечення балансу між незалежністю суддів та ефективністю дисциплінарних процедур, а також дотримання міжнародних стандартів у сфері судового врядування.

Для Етичної ради цей блок співбесіди мав значення насамперед з погляду оцінки професійної компетентності, незалежності та готовності кандидата здійснювати повноваження члена Вищої ради правосуддя.

Окрема частина співбесіди стосувалася відомостей, зазначених кандидатом у деклараціях. Члени Етичної ради звернули увагу, зокрема, на наявність двох паркомісць, які перебувають у власності кандидата, та попросили пояснити особливості їх використання.

Кандидат повідомив, що одне з паркомісць використовується для зберігання автомобіля, інше — для зберігання особистого майна.

Під час співбесіди Етична рада перевіряла відповідність цих пояснень інформації, що містилася у конкурсному досьє та деклараційних документах кандидата. Сам факт постановки відповідних запитань не означав встановлення будь-яких порушень, а був складовою процедури комплексного оцінювання майнового стану кандидата відповідно до вимог Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Практика формування стандартів доброчесності

Матеріали співбесіди свідчать, що під час конкурсу Етична рада приділяла увагу не лише деклараціям та походженню майна, а й професійній репутації, досвіду здійснення дисциплінарних повноважень, відкритості під час надання пояснень та здатності аргументовано відповідати на поставлені запитання.

Водночас матеріали співбесіди демонструють, що навіть за наявності звернень третіх осіб або інформації, яка потребує додаткової перевірки, Етична рада не робить висновків автоматично. Остаточне рішення ухвалюється лише після аналізу всіх наданих документів, пояснень кандидата та інших матеріалів конкурсного досьє.

Співбесіда також засвідчила, що повторна участь кандидата у конкурсі не означає формального підтвердження попереднього висновку. У кожному випадку Етична рада повторно оцінює нові обставини, які виникли після попереднього проходження процедури.

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