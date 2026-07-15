У Вінниці змінять режим роботи світлофорів під час хвилини мовчання

Понад 80 світлофорних об'єктів переведуть на спеціальний режим роботи під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

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У Вінниці понад 80 світлофорів переведуть на спеціальний режим роботи, щоб водії могли безпечно зупинятися під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Щодня о 9:00 у місті зупиняється громадський транспорт, а до хвилини мовчання долучаються й водії приватних автомобілів.

Для підвищення безпеки дорожнього руху міська влада поетапно впроваджує новий алгоритм роботи світлофорів. Перед початком хвилини мовчання вони послідовно перемикатимуться на червоний сигнал, щоб водії могли завчасно зменшити швидкість і безпечно зупинитися без різкого гальмування.

Після завершення хвилини мовчання світлофорні об'єкти поступово повертатимуться до звичного режиму роботи.

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