Військова частина не виплатила бійцю 1 млн грн — чи став суд на його бік

Позивач звернувся до військової частини для призначення та нарахування одноразової виплати (1 млн грн) за службу до 25 років, як це передбачено постановою Кабміну №153.

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не виплатила військовослужбовцю 1 млн грн одноразової винагороди за службу у віці до 25 років, та зобов’язав нарахувати йому цю суму. Водночас рішення ще не набрало законної сили, оскільки на нього подали апеляційну скаргу.

Обставини справи

Як зазначено у матеріалах справи № 300/8569/25, позивач долучився до війська у березні 2024 року у віці до 25 років. Він виконував бойові завдання та загалом перебував у районі бойових дій 128 днів. Згодом у військового виявили захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини, після чого його звільнили у запас за станом здоров’я.

Після звільнення військовослужбовець звернувся до своєї військової частини з проханням призначити та виплатити одноразову винагороду в розмірі 1 млн грн, передбачену постановою Кабінету Міністрів №153. Однак виплату йому не нарахували, тому він звернувся до суду.

Представник військової частини просив відмовити у задоволенні позову. Він зазначив, що позивач перебував у зоні бойових дій лише 128 днів, тобто менше шести місяців, а захворювання було виявлено вже після набрання чинності постановою Кабміну №153. На його думку, це виключало право військового на отримання винагороди.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що відповідно до постанови Кабміну №153 військовослужбовці, які брали участь у бойових діях менш як шість місяців, але отримали поранення або захворювання, пов’язані із захистом України, мають право на виплату винагороди у повному обсязі.

Також суд послався на окреме доручення міністра оборони України №5601/уд від 26 вересня 2025 року, яким передбачено провести аналіз військовослужбовців, зокрема тих, які після 13 лютого 2025 року були звільнені зі служби, загинули або померли й не отримали передбачену винагороду, а також сформувати відповідні контрольні списки.

У підсумку суд повністю задовольнив позов, визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати 1 млн грн та зобов’язав нарахувати позивачу зазначену суму. На це рішення подано апеляційну скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду, тому воно поки не набрало законної сили.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що виплата військовослужбовцю заборгованості з грошового забезпечення на виконання судового рішення не звільняє військову частину від обов'язку нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів через порушення строків виплати. Така компенсація має бути виплачена за весь період прострочення, оскільки її метою є відновлення купівельної спроможності доходу, втраченої внаслідок інфляційних процесів.