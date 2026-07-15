Як пройти контроль безпеки в аеропорту швидше – названо простий спосіб уникнути черг

Є хитрість, яка може допомогти мандрівникам швидко пройти контроль безпеки, використовуючи "психологію".

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Пасажирам, які хочуть швидше пройти контроль безпеки в аеропорту, рекомендують обирати ліву смугу, якщо є така можливість. Більшість людей інтуїтивно стають у праву чергу, тому ліва часто виявляється менш завантаженою.

Як радять експерти, якщо є можливість вибрати смугу для проходження контролю безпеки, обирайте ліву. Більшість пасажирів — правші й підсвідомо віддають перевагу правій смузі, тому ліва смуга зазвичай трохи спокійніша

Крім того, в аеропорту нагадали про можливість скористатися платною послугою FastTrack, яка дозволяє пройти контроль безпеки та паспортний контроль через пріоритетні смуги.

Водночас експерти радять заздалегідь підготуватися до проходження контролю безпеки. Пасажирам рекомендують обирати взуття, яке легко знімати та взувати, уникати складних ременів, великої кількості прикрас і не тримати в кишенях зайвих речей.

Також в аеропорту рекомендують одягатися багатошарово, оскільки температура на борту літака може змінюватися. Зокрема, додатковий светр стане у пригоді не лише для тепла, а й може використовуватися як подушка під час польоту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.