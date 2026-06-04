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Более 1,7 тысячи военных за месяц обратились в ГБР для возвращения из СЗЧ

12:22, 4 июня 2026
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В ГБР был введен новый механизм, позволяющий следователям оперативно выполнять весь комплекс процессуальных действий по подготовке к закрытию уголовного производства по статье 407 УКУ.
Более 1,7 тысячи военных за месяц обратились в ГБР для возвращения из СЗЧ
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В Государственном бюро расследований сообщили, что только за первый месяц работы нового механизма возвращения военнослужащих из самовольного оставления части (СЗЧ) в Бюро обратились более 1,7 тысячи человек.

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В ГБР подчеркнули, что Бюро работает над тем, чтобы военнослужащие, готовые восстановить свой статус и вернуться к службе, могли сделать это быстро и без лишних препятствий.

Для этого в мае 2026 года в ГБР внедрили внутренний механизм, который позволяет следователям оперативно осуществлять необходимые процессуальные действия для подготовки к закрытию уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

Как отмечают в Бюро, новый алгоритм позволяет военным, которые по различным обстоятельствам оставили место службы, быстрее пройти организационные процедуры и вернуться в войско.

В ГБР указали, что несмотря на то, что механизм начал действовать только в мае этого года, уже за первый месяц им воспользовались более 1,7 тысячи военнослужащих, их представителей и других лиц. Большинство обращений поступали на телефонную горячую линию, по почте или через соответствующую форму обращений на сайте ГБР.

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армия ГБР военнослужащие СЗЧ

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