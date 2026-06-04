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4 июня в Украине отмечают День образования системы хозяйственных судов

09:58, 4 июня 2026
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Система хозяйственных (арбитражных) судов Украины отмечает 35-летие со дня своего создания.
4 июня в Украине отмечают День образования системы хозяйственных судов
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4 июня исполняется 35 лет со дня создания системы хозяйственных (арбитражных) судов Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины «Об арбитражном суде», который положил начало функционированию специализированного звена судебной власти для рассмотрения споров в сфере хозяйственных отношений.

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Принятие закона стало важным этапом в формировании национальной судебной системы и заложило основы для дальнейшего развития хозяйственного судопроизводства в Украине.

За годы деятельности хозяйственные суды стали одним из ключевых институтов защиты прав и законных интересов участников хозяйственных отношений, а также обеспечения стабильности экономической среды.

За 35 лет функционирования система прошла путь становления и развития, накопила значительный опыт рассмотрения споров и стала неотъемлемой составляющей судебной власти Украины.

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Украина хозяйственный спор

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