В «Дии» обновили подачу заявлений о вынужденном переезде за границу — что изменилось для украинцев

После обновления сервиса данные о пересечении государственной границы автоматически и корректно подтягиваются при заполнении заявления.

Фото: Дия

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В приложении и на портале «Дія» обновили услугу подачи заявлений в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Об этом сообщили в «Дії».

После обновления сервиса данные о пересечении государственной границы корректно подтягиваются при заполнении заявления. Украинцам, которые ранее не смогли завершить подачу из-за технических трудностей, рекомендуют попробовать сделать это повторно.

Подать заявление могут граждане Украины, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть место проживания из-за полномасштабного вторжения России и выехали за границу. Также эта категория распространяется на тех, кто находился за пределами Украины и не имеет возможности вернуться домой из-за войны.

Для подачи заявления необходимо:

авторизоваться на портале «Дія»,

выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины,

перейти в категорию А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины»,

проверить данные, которые автоматически подтянутся в заявление,

заполнить необходимую информацию,

отправить заявление в Реестр.

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