  1. В Україні

В Україні хочуть скасувати НМТ для контрактної форми навчання

12:04, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачає відмову від обов’язкового тесту для вступу на платну форму навчання.
В Україні хочуть скасувати НМТ для контрактної форми навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція із закликом скасувати обов’язкове складання національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступу на контрактну форму навчання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У тексті звернення зазначається, що НМТ має залишатися інструментом конкурсного відбору для вступників на місця державного або регіонального замовлення. Водночас, на думку автора петиції, у випадку, коли навчання повністю оплачує родина, обов’язкове проходження загальнонаціонального іспиту є зайвим.

Окремо в петиції наголошується, що українські школярі вже кілька років навчаються в умовах повномасштабної війни — під час повітряних тривог, обстрілів, відключень електроенергії, вимушених переїздів і психологічного навантаження. Автор вважає, що складання НМТ у таких умовах створює додатковий стрес і може впливати на освітні можливості випускників.

Також у зверненні йдеться про демографічне скорочення та виїзд частини молоді за кордон. Автор підкреслює, що ті, хто залишається в Україні, мають потребу у підтримці та доступі до освіти без додаткових бар’єрів і витрат на підготовку.

Серед запропонованих змін:

  • Залишити НМТ обов’язковим для вступу на бюджет.
  • Дозволити вступ на контракт без НМТ — за правилами закладу освіти, конкурсом документів, співбесідою або іншим прозорим механізмом.
  • Передбачити, що вступник, який вступив без НМТ на контракт, не може бути переведений на бюджет у межах цієї вступної кампанії без складання НМТ.

Автор петиції вважає, що такі зміни можуть зменшити психологічне навантаження на абітурієнтів, підтримати українські родини та сприяти збереженню молоді в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України петиція НМТ навчання освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.

Жінка загинула під час пожежі в орендованій квартирі, а завдані збитки відшкодує її мати — Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив можливість стягнення збитків зі спадкоємця орендаря, який загинув під час пожежі в орендованій квартирі.

Слідчого виправдали у справі про хабар у 4 тисячі гривень через брак доказів: Верховний Суд залишив рішення без змін

Верховний Суд розглянув скаргу прокуратури на виправдання слідчого поліції, якого підозрювали в одержанні неправомірної вигоди.

У Вищій раді правосуддя відреагували на втручання у діяльність судді від імені члена ВРП Юлії Бокової

Ім’я члена ВРП Юлії Бокової використали з метою втручання в діяльність судді Анатолія Васяновича.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]