В Україні хочуть скасувати НМТ для контрактної форми навчання

Ініціатива передбачає відмову від обов’язкового тесту для вступу на платну форму навчання.

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На сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція із закликом скасувати обов’язкове складання національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступу на контрактну форму навчання.

У тексті звернення зазначається, що НМТ має залишатися інструментом конкурсного відбору для вступників на місця державного або регіонального замовлення. Водночас, на думку автора петиції, у випадку, коли навчання повністю оплачує родина, обов’язкове проходження загальнонаціонального іспиту є зайвим.

Окремо в петиції наголошується, що українські школярі вже кілька років навчаються в умовах повномасштабної війни — під час повітряних тривог, обстрілів, відключень електроенергії, вимушених переїздів і психологічного навантаження. Автор вважає, що складання НМТ у таких умовах створює додатковий стрес і може впливати на освітні можливості випускників.

Також у зверненні йдеться про демографічне скорочення та виїзд частини молоді за кордон. Автор підкреслює, що ті, хто залишається в Україні, мають потребу у підтримці та доступі до освіти без додаткових бар’єрів і витрат на підготовку.

Серед запропонованих змін:

Залишити НМТ обов’язковим для вступу на бюджет.

Дозволити вступ на контракт без НМТ — за правилами закладу освіти, конкурсом документів, співбесідою або іншим прозорим механізмом.

Передбачити, що вступник, який вступив без НМТ на контракт, не може бути переведений на бюджет у межах цієї вступної кампанії без складання НМТ.

Автор петиції вважає, що такі зміни можуть зменшити психологічне навантаження на абітурієнтів, підтримати українські родини та сприяти збереженню молоді в країні.

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