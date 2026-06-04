В Украине хотят отменить НМТ для контрактной формы обучения

Инициатива предусматривает отказ от обязательного теста при поступлении на платную форму обучения.

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На сайте Кабинета Министров появилась петиция с призывом отменить обязательную сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) при поступлении на контрактную форму обучения.

В тексте обращения отмечается, что НМТ должен оставаться инструментом конкурсного отбора для абитуриентов на места государственного или регионального заказа. В то же время, по мнению автора петиции, в случае, когда обучение полностью оплачивает семья, обязательное прохождение общенационального экзамена является излишним.

Отдельно в петиции подчеркивается, что украинские школьники уже несколько лет учатся в условиях полномасштабной войны — во время воздушных тревог, обстрелов, отключений электроэнергии, вынужденных переездов и психологической нагрузки. Автор считает, что сдача НМТ в таких условиях создает дополнительный стресс и может влиять на образовательные возможности выпускников.

Также в обращении говорится о демографическом сокращении и выезде части молодежи за границу. Автор подчеркивает, что те, кто остается в Украине, нуждаются в поддержке и доступе к образованию без дополнительных барьеров и затрат на подготовку.

Среди предложенных изменений:

Оставить НМТ обязательным для поступления на бюджет.

Разрешить поступление на контракт без НМТ — по правилам учебного заведения, конкурсом документов, собеседованием или другим прозрачным механизмом.

Предусмотреть, что абитуриент, поступивший на контракт без сдачи ЕГЭ, не может быть переведен на бюджет в рамках данной приемной кампании без сдачи ЕГЭ.

Автор петиции считает, что такие изменения могут снизить психологическую нагрузку на абитуриентов, поддержать украинские семьи и способствовать удержанию молодежи в стране.

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