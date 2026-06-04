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Имеет ли право отчим ребенка с инвалидностью на отсрочку — решение суда

16:50, 4 июня 2026
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Комиссия не учла фактическое воспитание ребенка с инвалидностью, что стало основанием для отмены её решения.
Имеет ли право отчим ребенка с инвалидностью на отсрочку — решение суда
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Полтавский окружной административный суд рассмотрел административный иск военнообязанного к комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

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Обстоятельства дела №440/6888/25

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия комиссии по отказу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на основании пункта 5 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также обязать комиссию оформить такую отсрочку.

Истец обосновывал свои требования тем, что находится в зарегистрированном браке с матерью несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы «А» и совместно с женой воспитывает этого ребенка. В январе 2025 года ему была предоставлена отсрочка до 8 мая 2025 года, однако протоколом комиссии от 11 апреля 2025 года № 13 в дальнейшем отказано в оформлении отсрочки на основании отсутствия родственной связи с ребенком с инвалидностью. 24 апреля 2025 года истец повторно обратился с заявлением о предоставлении отсрочки, однако решение по этому заявлению комиссией не принято.

Комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки в отзыве на иск просила отказать в его удовлетворении, ссылаясь на то, что истец является отчимом несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, а потому не имеет права на отсрочку в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Судом установлено, что 28 июня 2024 года между истцом и матерью ребенка зарегистрирован брак. В свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце внесены в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (по указанию матери). Ребенок имеет подтвержденную инвалидность с детства подгруппы «А». Жена истца находится на диспансерном учете с психическим заболеванием. Дед ребенка умер, бабушка является пенсионером и проживает отдельно. Истец совместно с женой воспитывает несовершеннолетнюю падчерицу, что подтверждается справками о составе семьи.

Что решил суд

Полтавский окружной административный суд удовлетворил иск частично, выйдя за пределы исковых требований.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки, оформленное протоколом от 11 апреля 2025 года № 13, в части отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период на основании пункта 5 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд также признал противоправным бездействие комиссии в отношении непринятия решения по заявлению истца от 18 апреля 2025 года (входящий № 1881 от 24 апреля 2025 года) и обязал комиссию рассмотреть указанное заявление и принять решение с учетом правовой оценки, данной судом.

В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал.

Суд пришел к выводу, что истец, как отчим, проживающий одной семьей с несовершеннолетней падчерицей с инвалидностью и участвующий в ее воспитании и содержании при отсутствии реального участия биологического отца, имеет право на отсрочку. Суд учел тяжесть заболевания ребенка, состояние здоровья матери ребенка и фактические обстоятельства совместного проживания и воспитания.

Суд отметил, что решение комиссии не соответствовало критериям обоснованности, поскольку не учитывало всех обстоятельств, имеющих значение для дела. Кроме того, комиссия нарушила процедуру, отказав в отсрочке вместо отмены ранее предоставленной.

Решение основано на нормах Конституции Украины, Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины № 560, а также положениях Семейного кодекса Украины, касающихся прав и обязанностей отчима.

Суд также руководствовался практикой Верховного Суда относительно критериев обоснованности решений субъектов властных полномочий.

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