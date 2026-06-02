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У Києві під удар РФ потрапив автосалон Zeekr на Подолі – відео

11:49, 2 червня 2026
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У компанії повідомили, що через обстріл автосалон тимчасово призупиняє роботу.
У Києві під удар РФ потрапив автосалон Zeekr на Подолі – відео
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Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зазнав руйнувань автосалон китайських електромобілів Zeekr.

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У компанії повідомили, що через обстріл автосалон тимчасово призупиняє роботу.

«Шановні клієнти та друзі бренду ZEEKR.

У звʼязку з наслідками ворожого обстрілу, наш автосалон на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова, 4, тимчасово призупиняє роботу.

Усі деталі щодо відновлення роботи повідомимо згодом», - вказали там.

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