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В Киеве под удар РФ попал автосалон Zeekr на Подоле – видео

11:49, 2 июня 2026
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В компании сообщили, что из-за обстрела автосалон временно приостанавливает работу.
В Киеве под удар РФ попал автосалон Zeekr на Подоле – видео
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В результате ночной атаки РФ в Киеве получил повреждения автосалон китайских электромобилей Zeekr.

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В компании сообщили, что из-за обстрела автосалон временно приостанавливает работу.

«Уважаемые клиенты и друзья бренда ZEEKR.

В связи с последствиями вражеского обстрела наш автосалон на Подоле по адресу ул. Набережно-Луговая, 4, временно приостанавливает работу.

Все детали относительно возобновления работы сообщим позже», — указали там.

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