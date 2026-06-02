«Метро — не кемпинг»: в Киеве требуют запретить палатки и матрасы в укрытиях во время тревог

В столице зарегистрировали петицию, в которой предлагается ограничить использование крупногабаритных предметов для сна в метро из-за нехватки места для других людей.

В Киеве разгорелась дискуссия об использовании туристических палаток и других габаритных предметов в метро во время воздушных тревог. Часть горожан жалуется, что такие конструкции занимают значительную площадь на платформах и уменьшают количество мест для других людей, находящихся в укрытии.

Утром 2 июня на сайте КГГА зарегистрировали петицию №14277, в которой предлагают запретить использование туристических палаток, надувных кроватей, больших матрасов и других объемных предметов для сна на станциях метро во время воздушных тревог.

Авторы инициативы отмечают, что такие вещи занимают площадь, на которой обычно могут разместиться значительно больше людей в сидячем положении.

Аргументы инициаторов

В тексте петиции говорится, что на площади одной палатки или матраса могут разместиться от 4 до 10 человек, тогда как фактически там находится лишь 1-2 человека.

Также отмечается, что из-за ограничения пространства другим жителям города — в частности пожилым людям, беременным женщинам и детям — не хватает мест. Часть из них вынуждена находиться на лестницах эскалаторов, в переходах или у входов в станции, что, как подчеркивается в документе, создает дополнительные риски для их здоровья и безопасности.

В петиции отмечается, что укрытие должно быть равноправно доступно для всех и не превращаться в пространство, которое фактически используется как кемпинг.

Что предлагают запретить

Инициаторы петиции предлагают:

Запретить разворачивание туристических палаток, надувных кроватей, матрасов и других крупных средств для сна, которые занимают значительную часть платформ и проходов метро во время тревог. Ввести административную ответственность в виде штрафа в размере 5 000 гривен с конфискацией такого имущества. Обязать полицию и дежурных на станциях контролировать соблюдение правил, оперативно реагировать на нарушения и составлять административные протоколы.

