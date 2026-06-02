  1. В Україні

«Метро – не кемпінг»: у Києві вимагають заборонити намети та матраци в укриттях під час тривог

12:07, 2 червня 2026
У столиці зареєстрували петицію, яка вимагає обмежити використання великих речей для сну в метро через брак місця для інших людей.
У Києві виникла дискусія щодо використання туристичних наметів та інших габаритних речей у метро під час повітряних тривог. Частина містян скаржиться, що такі конструкції займають значну площу на платформах і зменшують кількість місць для інших людей, які перебувають в укритті.

На ранок 2 червня на сайті КМДА зареєстрували петицію №14277, у якій пропонують заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок, великих матраців та інших об’ємних речей для сну на станціях метро під час повітряних тривог.

Автори ініціативи зазначають, що такі речі займають площу, на якій зазвичай можуть розміститися значно більше людей у сидячому положенні.

Аргументи ініціаторів

У тексті петиції йдеться, що на площі одного намету або матраца можуть розміститися від 4 до 10 осіб, тоді як фактично там перебуває лише 1-2 людини.

Також зазначається, що через обмеження простору іншим мешканцям міста — зокрема людям похилого віку, вагітним жінкам і дітям — не вистачає місць. Частина з них змушена перебувати на сходах ескалаторів, у переходах або біля входів до станцій, що, як підкреслюється в документі, створює додаткові ризики для їхнього здоров’я та безпеки.

У петиції наголошується, що укриття має бути рівнодоступним для всіх і не перетворюватися на простір, який фактично використовується як кемпінг.

Що пропонують заборонити

Ініціатори петиції пропонують:

  1. Заборонити розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великих засобів для сну, які займають значну частину платформ і проходів метро під час тривог.
  2. Запровадити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 5 000 гривень із конфіскацією такого майна.
  3. Зобов’язати поліцію та чергових по станціях контролювати дотримання правил, оперативно реагувати на порушення та складати адмінпротоколи.

Київ петиція повітряна тривога метро

