У Києві під удар РФ потрапив автосалон Zeekr на Подолі – відео
11:49, 2 червня 2026
У компанії повідомили, що через обстріл автосалон тимчасово призупиняє роботу.
Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зазнав руйнувань автосалон китайських електромобілів Zeekr.
«Шановні клієнти та друзі бренду ZEEKR.
У звʼязку з наслідками ворожого обстрілу, наш автосалон на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова, 4, тимчасово призупиняє роботу.
Усі деталі щодо відновлення роботи повідомимо згодом», - вказали там.
