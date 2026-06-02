Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена наступного тижня

Дональд Трамп підкреслив, що досі не погодився на угоду, оскільки йому «потрібно вирішити ще кілька питань».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він досягне мирної угоди з Іраном щодо продовження припинення вогню та розблокування Ормузької протоки «протягом наступного тижня». Про це він сказав у коментарі ABC News.

Відповідаючи на запитання про те, коли США та Іран узгодять меморандум про взаєморозуміння щодо розблокування протоки та продовження перемир’я, Трамп сказав: «Я думаю, що це відбудеться протягом наступного тижня».

Він підкреслив, що досі не погодився на угоду, оскільки йому «потрібно вирішити ще кілька питань».

«Це не проста справа. Мова йде про справді велику країну – про них – дуже велику країну, яка має укласти угоду. Насправді там панує величезна ворожість. Тож для них це нелегко. Насправді з нашої точки зору це теж нелегко. Але ми отримуємо те, що нам потрібно», – додав американський президент.

Також Трамп вважає, мирна угода з Іраном може виявитися кращою, ніж військова перемога США у цій війні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.