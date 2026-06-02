Метеозалежним приготуватися: у червні очікується серія магнітних бур різної сили

07:00, 2 червня 2026
Коли будуть магнітні бурі у червні 2026 року та які дні стануть найнебезпечнішими для метеозалежних людей.
фото з відкритих джерел
Упродовж червня 2026 року на Землі прогнозуються періоди підвищеної геомагнітної активності, які можуть позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди та магнітного поля.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA, протягом місяця очікуються магнітні бурі різного рівня інтенсивності. Найбільш відчутні бурі прогнозуються 11 та 12 червня.

Помірна магнітна активність очікується 4, 9 та 13 червня. Водночас незначні геомагнітні коливання можуть спостерігатися 2–3 червня, 5–10 червня, а також у період з 14 по 20 червня.

Фахівці зазначають, що найбільше вплив магнітних бур можуть відчувати люди із серцево-судинними захворюваннями, хронічними недугами та підвищеною метеочутливістю. У такі дні нерідко спостерігаються головний біль, перепади артеріального тиску, підвищена втома, дратівливість, проблеми зі сном і зниження концентрації уваги.

Особливо уважними до свого здоров’я медики радять бути літнім людям, а також тим, хто перебуває у стані тривалого стресу або має хронічні захворювання.

Щоб легше перенести періоди підвищеної сонячної активності, рекомендується дотримуватися повноцінного режиму сну, випивати достатню кількість води протягом дня та віддавати перевагу легкій і збалансованій їжі.

Також фахівці радять обмежити вживання алкоголю та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

магнітні бурі

