Метеозависимым приготовиться: в июне ожидается серия магнитных бурь разной силы

07:00, 2 июня 2026
Когда будут магнитные бури в июне 2026 года и какие дни станут наиболее опасными для метеозависимых людей.
В течение июня 2026 года на Земле прогнозируются периоды повышенной геомагнитной активности, которые могут сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды и магнитного поля.

По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в течение месяца ожидаются магнитные бури различной интенсивности. Наиболее ощутимые бури прогнозируются 11 и 12 июня.

Умеренная магнитная активность ожидается 4, 9 и 13 июня. В то же время незначительные геомагнитные колебания могут наблюдаться 2–3 июня, 5–10 июня, а также в период с 14 по 20 июня.

Специалисты отмечают, что наибольшее влияние магнитных бурь могут ощущать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью. В такие дни нередко наблюдаются головная боль, перепады артериального давления, повышенная утомляемость, раздражительность, проблемы со сном и снижение концентрации внимания.

Особенно внимательно к своему здоровью медики советуют относиться пожилым людям, а также тем, кто находится в состоянии длительного стресса или имеет хронические заболевания.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, рекомендуется соблюдать полноценный режим сна, пить достаточное количество воды в течение дня и отдавать предпочтение лёгкой и сбалансированной пище.

Также специалисты советуют ограничить употребление алкоголя и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.



