На Закарпатье мальчик получил ожоги II степени на 50% тела во время сжигания мусора

8-летний мальчик на Закарпатье получил тяжелые ожоги во время сжигания мусора.

На Закарпатье восьмилетний мальчик получил тяжелые ожоги во время сжигания мусора у реки. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщили в Закарпатском центре экстренной медицинской помощи, прибывшие по вызову медики диагностировали у мальчика термические ожоги II степени. В результате контакта с огнем пострадали лица, верхние и нижние конечности, а также ягодицы.

По оценкам врачей, ожогами поражено около 50% поверхности тела ребенка. После оказания неотложной помощи на месте происшествия мальчика транспортировали в Закарпатскую областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

Медики отмечают, что сжигание мусора, сухой растительности или ветвей представляет серьезную опасность, особенно когда рядом находятся дети. Родителей и опекунов призывают не оставлять несовершеннолетних без присмотра вблизи открытого огня и регулярно напоминать о правилах безопасности.

