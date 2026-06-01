На Закарпатті хлопчик отримав опіки II ступеня на 50% тіла під час спалювання сміття

На Закарпатті восьмирічний хлопчик зазнав тяжких опіків під час спалювання сміття біля річки. Дитину з численними травмами госпіталізували до медичного закладу.

Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, медики, які прибули на виклик, діагностували у хлопчика термічні опіки II ступеня. Внаслідок контакту з вогнем постраждали обличчя, верхні та нижні кінцівки, а також сідниці.

За оцінками лікарів, опіками уражено майже 50% поверхні тіла дитини. Після надання невідкладної допомоги на місці події хлопчика транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування.

Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої рослинності чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати неповнолітніх без нагляду поблизу відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки.

