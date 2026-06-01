Які доплати до пенсії можуть оформити українці: повний перелік надбавок і умов

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до пенсії за віком, потребою у догляді, утриманням непрацездатних родичів або належністю до окремих пільгових категорій.

Чимало пенсіонерів в Україні мають право на додаткові виплати до пенсії, однак не всі знають про такі можливості. Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує самостійно, без звернення людини, тоді як для отримання інших необхідно подати заяву та відповідні документи.

Зокрема, автоматично встановлюються вікові доплати. Після досягнення 70-річного віку пенсіонери отримують додатково 300 гривень. Після 75 років розмір доплати збільшується до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень. При цьому такі надбавки не підсумовуються між собою, а замінюють одна одну залежно від віку.

Також для окремих категорій пенсіонерів діє гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати. Якщо непрацюючому пенсіонеру виповнилося 65 років, він має необхідний страховий стаж — не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків — а загальний розмір пенсії залишається нижчим за 4213 гривень, Пенсійний фонд повинен автоматично підвищити виплату до цього рівня.

Хто може отримати надбавку на догляд

Окрема доплата передбачена для людей, які потребують постійної сторонньої допомоги у повсякденному житті. Її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 1038 гривень на місяць.

Право на таку надбавку мають особи з інвалідністю І групи, а також самотні пенсіонери, які через стан здоров’я не можуть самостійно себе обслуговувати. Крім того, її можуть отримувати пенсіонери з інвалідністю ІІ або ІІІ групи після досягнення пенсійного віку, якщо є медичне підтвердження необхідності стороннього догляду.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Підтвердженням потреби в догляді може бути висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії. Статус самотнього пенсіонера також потрібно підтвердити відповідними документами.

Водночас законодавство не дозволяє одночасно отримувати надбавку до пенсії на догляд і державну соціальну допомогу на догляд. Тому громадянам варто заздалегідь з'ясувати, який із видів підтримки є більш вигідним.

Доплата за утримання непрацездатних родичів

Ще один вид фінансової підтримки передбачений для пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї. Йдеться, зокрема, про випадки, коли пенсіонер опікується неповнолітньою дитиною або дорослим родичем, який через стан здоров’я не може працювати.

Для цивільних пенсіонерів надбавка за утримання дитини віком до 18 років становить 150 гривень на кожну дитину.

Для військових пенсіонерів розмір такої виплати значно вищий. Вони можуть отримувати доплату у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на сьогодні це 1297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

Головна умова для отримання доплат

Незалежно від виду надбавки, однією з ключових вимог у більшості випадків є статус непрацюючого пенсіонера. Якщо особа офіційно працевлаштована або зареєстрована як фізична особа-підприємець, право на окремі види доплат може бути втрачено. Саме тому перед зверненням за призначенням надбавок варто уточнити всі умови їх отримання в органах Пенсійного фонду.

Інші категорії

Є ще кілька категорій, для яких передбачені підвищення до пенсії. Спершу – це чорнобильці – ліквідатори та постраждалі мають право на додаткову пенсію за шкоду здоров’ю, а сім’ї загиблих – на компенсацію.

Нагадаю, що у березні для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що мають інвалідність, встановлено нові, значно вищі мінімуми пенсій:

І група – 20 653 грн,

II група – 16 522 грн,

III група – 12 392 грн.

Інші категорії, що мають право на доплати до пенсії:

Ветерани війни – учасники бойових дій, учасники війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени сімей загиблих. Розмір доплат тут дуже залежить від статусу та групи інвалідності.

Жертви нацистських переслідувань – колишні в’язні концтаборів та їхні подружжя.

Реабілітовані – ті, хто зазнав політичних репресій і був реабілітований, а також їхні сім’ї, які примусово переселяли.

Мешканці гірських населених пунктів – якщо ви постійно живете в населеному пункті зі статусом гірського, пенсія збільшується на 20%.

Сім’ї загиблих шахтарів – доплата до пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві.

