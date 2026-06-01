Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Модернізовані рейси курсують між Рівним, Львовом і Києвом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» вперше встановила системи кондиціонування у регіональних електропоїздах. Йдеться про поїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ..

У «Укрзалізниці» зазначають, що ці рейси — частина нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.

Для пасажирів це альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом.

В УЗ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення модернізували вже 52 електропоїзди. Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад п’ять таких поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.