ВАКС визнав необґрунтованим активом елітний позашляховик депутатки з Чернігівщини

21:29, 1 червня 2026
Автомобіль придбала знайома депутатки, але фактично автівкою користувалася виключно посадовиця.
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив, яким користувалася депутатка Чернігівської обласної ради. Йдеться про автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200» 2020 року випуску вартістю 2 млн грн. Про це повідомило НАЗК.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що у 2023 році зазначений автомобіль придбала знайома депутатки. Водночас фактично автівкою користувалася виключно посадовиця. Крім того, у день придбання автомобіля її було визначено належним користувачем транспортного засобу, що надавало можливість розпоряджатися ним.

Аналіз доходів та витрат депутатки, членів її сім’ї та пов’язаної особи засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання позашляховика такої вартості.

Відповідно до рішення ВАКС зазначений актив буде стягнуто в дохід держави. Рішення суду може бути оскаржене в установленому законом порядку.

суд НАЗК ВАКС

