У Рівному запустили оновлену дитячу залізницю — що змінилося

За перший день роботи оновленою залізницею скористалися понад 1500 пасажирів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненська дитяча залізниця відновила роботу нового сезону після масштабної модернізації. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

У перший день після відкриття оновленою залізницею скористалися понад 1500 пасажирів.

За останній період на об’єкті оновили залізничну колію та станції, збудували нове депо, підготували до експлуатації локомотив ТУ-7, сучасний пасажирський поїзд, а також облаштували нові навчальні аудиторії для юних залізничників.

У новому сезоні також з’явилася нова печатка для «Паспорта мандрівника», якою можуть скористатися відвідувачі.

Рейси на дитячій залізниці триватимуть до 1 листопада 2026 року. Вони здійснюватимуться у вихідні дні, а в літній період — з четверга по неділю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.