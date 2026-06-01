У Рівному запустили оновлену дитячу залізницю — що змінилося

07:54, 1 червня 2026
За перший день роботи оновленою залізницею скористалися понад 1500 пасажирів.
Рівненська дитяча залізниця відновила роботу нового сезону після масштабної модернізації. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

За останній період на об’єкті оновили залізничну колію та станції, збудували нове депо, підготували до експлуатації локомотив ТУ-7, сучасний пасажирський поїзд, а також облаштували нові навчальні аудиторії для юних залізничників.

У новому сезоні також з’явилася нова печатка для «Паспорта мандрівника», якою можуть скористатися відвідувачі.

Рейси на дитячій залізниці триватимуть до 1 листопада 2026 року. Вони здійснюватимуться у вихідні дні, а в літній період — з четверга по неділю.

