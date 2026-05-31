На Харківщині групу ТЦК побили, застосувавши сльозогінний газ — підозрюваним загрожує до 7 років ув’язнення

На Харківщині поліція повідомила про підозру чотирьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки та вчиненні хуліганських дій. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними слідства, 26 травня у селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних ТЦК та СП прибула до населеного пункту для виконання службових обов’язків.

Після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки почали висловлювати погрози, після чого здійснили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок. Ним він пошкодив службовий автомобіль та наносив удари потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували сльозогінну та подразнювальну речовину.

Унаслідок інциденту військовослужбовці отримали травми різного ступеня тяжкості.

Після проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів правоохоронці встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому законодавством.

Наразі чотирьом чоловікам оголошено про підозру. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та можливих інших причетних осіб.

