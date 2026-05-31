  1. В Україні

На Харківщині групу ТЦК побили, застосувавши сльозогінний газ — підозрюваним загрожує до 7 років ув’язнення

21:38, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовослужбовці ТЦК отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
На Харківщині групу ТЦК побили, застосувавши сльозогінний газ — підозрюваним загрожує до 7 років ув’язнення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині поліція повідомила про підозру чотирьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки та вчиненні хуліганських дій. Про це повідомила поліція Харківської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, 26 травня у селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних ТЦК та СП прибула до населеного пункту для виконання службових обов’язків.

Після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки почали висловлювати погрози, після чого здійснили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок. Ним він пошкодив службовий автомобіль та наносив удари потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували сльозогінну та подразнювальну речовину.

Унаслідок інциденту військовослужбовці отримали травми різного ступеня тяжкості.

Після проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів правоохоронці встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому законодавством.

Наразі чотирьом чоловікам оголошено про підозру. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та можливих інших причетних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція напад Харків підозрюваний ТЦК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]