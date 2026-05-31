  1. В Україні

Відпустка з виїздом за кордон для військових – які документи потрібно подати до ТЦК

19:35, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК пояснили, що дозвіл на виїзд за межі України під час відпустки ухвалюється індивідуально та потребує погодження командування.
Відпустка з виїздом за кордон для військових – які документи потрібно подати до ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Донецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз’яснили порядок надання військовослужбовцям відпустки з можливістю виїзду за кордон.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що рішення про дозвіл на виїзд ухвалюється в індивідуальному порядку.

Для цього військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини щонайменше за три тижні до запланованої дати виїзду.

У рапорті обов’язково зазначаються дати виїзду та повернення, місто й адреса перебування, а також вид транспорту і пункт пропуску, через який планується перетин державного кордону.

До рапорту необхідно додати документи, що підтверджують мету поїздки, зокрема свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей або документи про тимчасовий захист членів родини за кордоном. У ТЦК уточнили, що основною підставою для виїзду є зустріч із сім’єю, яка була вимушена залишити Україну.

Також зазначається, що законодавство передбачає можливість надання додаткових днів до відпустки для часу в дорозі.

Після розгляду документів командир військової частини ухвалює рішення про дозвіл або відмову у виїзді. У разі погодження видається наказ, який підтверджує право на виїзд, а відповідна інформація вноситься до відпускного квитка.

Для перетину державного кордону військовослужбовець має пред’явити прикордонникам закордонний паспорт, документ, що посвідчує особу військового, відпускний квиток із зазначенням місця перебування та дозволу на виїзд, а також витяг з наказу уповноваженої особи про надання відпустки і права на перетин кордону.

Окремо в ТЦК пояснили порядок виїзду військовослужбовців за кордон для лікування.

У цьому випадку необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт, висновок про необхідність направлення на лікування за кордон, а також лист Міністерства охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я інших держав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці ТЦК відпустка перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]