Відпустка з виїздом за кордон для військових – які документи потрібно подати до ТЦК

У ТЦК пояснили, що дозвіл на виїзд за межі України під час відпустки ухвалюється індивідуально та потребує погодження командування.

У Донецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз’яснили порядок надання військовослужбовцям відпустки з можливістю виїзду за кордон.

Зазначається, що рішення про дозвіл на виїзд ухвалюється в індивідуальному порядку.

Для цього військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини щонайменше за три тижні до запланованої дати виїзду.

У рапорті обов’язково зазначаються дати виїзду та повернення, місто й адреса перебування, а також вид транспорту і пункт пропуску, через який планується перетин державного кордону.

До рапорту необхідно додати документи, що підтверджують мету поїздки, зокрема свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей або документи про тимчасовий захист членів родини за кордоном. У ТЦК уточнили, що основною підставою для виїзду є зустріч із сім’єю, яка була вимушена залишити Україну.

Також зазначається, що законодавство передбачає можливість надання додаткових днів до відпустки для часу в дорозі.

Після розгляду документів командир військової частини ухвалює рішення про дозвіл або відмову у виїзді. У разі погодження видається наказ, який підтверджує право на виїзд, а відповідна інформація вноситься до відпускного квитка.

Для перетину державного кордону військовослужбовець має пред’явити прикордонникам закордонний паспорт, документ, що посвідчує особу військового, відпускний квиток із зазначенням місця перебування та дозволу на виїзд, а також витяг з наказу уповноваженої особи про надання відпустки і права на перетин кордону.

Окремо в ТЦК пояснили порядок виїзду військовослужбовців за кордон для лікування.

У цьому випадку необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт, висновок про необхідність направлення на лікування за кордон, а також лист Міністерства охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я інших держав.

