  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд відмовив у стягненні 10 тисяч грн пені та неустойки за кредитним договором через дію воєнного стану

16:35, 31 травня 2026
Заявлена фінансовою компанією заборгованість у понад 15,8 тис. грн після судового розгляду скоротилася до 5,8 тис. грн через відмову у стягненні штрафних санкцій.
Карлівський районний суд Полтавської області розглянув цивільну справу за позовом фінансової компанії про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту та ухвалив рішення, яким істотно зменшив суму коштів, заявлених кредитором до стягнення.

Позивачем у справі виступила фінансова компанія, яка просила суд стягнути з позичальника понад 15,8 тисячі гривень заборгованості за договором мікрокредитування, укладеним в електронному форматі. До складу заявлених вимог було включено суму основного боргу, нараховані проценти, комісію за користування кредитом, а також 10 тисяч гривень пені та неустойки, нарахованих у зв’язку з простроченням виконання грошових зобов’язань, розповіли у суді. 

Під час судового розгляду було досліджено надані сторонами докази, зокрема документи, що підтверджують факт укладення кредитного договору, отримання позичальником кредитних коштів, а також матеріали щодо переходу права вимоги до нового кредитора на підставі договору факторингу.

Оцінюючи обґрунтованість заявлених позовних вимог, суд окремо звернув увагу на норми чинного законодавства, спрямовані на захист прав позичальників у період дії воєнного стану в Україні.

У рішенні зазначено, що відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України позичальники за кредитними та позиковими договорами на час дії воєнного стану звільняються від відповідальності у вигляді штрафів, пені та інших фінансових санкцій за прострочення виконання грошових зобов’язань. Крім того, усі такі нарахування, здійснені після 24 лютого 2022 року, підлягають обов’язковому списанню кредитодавцем.

Беручи до уваги зазначені положення законодавства, а також сформовану практику Верховного Суду щодо їх застосування, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення вимог у частині стягнення з відповідача 10 тисяч гривень пені та неустойки.

За результатами розгляду справи позов було задоволено лише частково. Із загальної суми вимог, яка перевищувала 15,8 тисячі гривень, суд постановив стягнути з позичальника лише 5 849,35 гривні. До цієї суми увійшли основний борг за кредитом, нараховані проценти та комісія. У задоволенні вимог щодо стягнення пені та інших штрафних санкцій суд відмовив.

Таким чином, ухваленим рішенням розмір заборгованості, що підлягала стягненню, було зменшено майже втричі. Це рішення демонструє практичне застосування передбачених законодавством механізмів судового захисту прав та законних інтересів позичальників, які діють під час воєнного стану, а також підтверджує важливість дотримання спеціальних гарантій, встановлених державою для громадян у цей період.

суд борг кредит судова практика банк

