Жінка після операцій через пухлину головного мозку вимагала 25% доходів ексчоловіка на своє утримання: рішення суду

Жінка з інвалідністю після операцій через пухлину головного мозку звернулася до суду з вимогою стягнути з колишнього чоловіка аліменти на своє утримання у розмірі 25% усіх його доходів, однак суд частково задовольнив позов і визначив виплати у твердій грошовій сумі.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області розглянув справу № 344/22044/25 за позовом колишньої дружини про стягнення аліментів на її утримання після розірвання шлюбу. Позивачка просила стягувати з чоловіка аліменти у розмірі 1/4 частини від усіх його доходів, посилаючись на наявність інвалідності, необхідність лікування та потребу у матеріальній допомозі.

Суть справи

Позивачка зазначала, що сторони перебували у шлюбі з 1992 року. У листопаді 2025 року суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу, однак воно ще не набрало законної сили, оскільки вона його оскаржує.

На обґрунтування позову жінка вказувала, що з 2019 року страждає на тяжке захворювання — доброякісне новоутворення головного мозку, перенесла оперативне лікування та має інвалідність. За її словами, стан здоров’я потребує значних витрат на лікування та обстеження, а з липня 2025 року чоловік припинив надавати будь-яку матеріальну допомогу. Позивачка стверджувала, що відповідач проживає окремо, працює за кордоном та має можливість її утримувати.

Відповідач визнав позов частково та погодився сплачувати аліменти у твердій грошовій сумі 3328 грн щомісячно. При цьому він заперечував проти стягнення аліментів у частці від доходів. Представник відповідача зазначала, що позивачка отримує пенсію по інвалідності, соціальні виплати, має у власності квартиру, домоволодіння та дві земельні ділянки, а також отримувала кошти від продажу транспортних засобів. Крім того, сторони мають двох повнолітніх дітей, які допомагають матері.

Під час розгляду справи суд встановив, що позивачка отримує пенсію по інвалідності у розмірі 3323 грн, а також соціальні виплати. З даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків вбачається, що у 2025 та 2026 роках вона отримувала доходи від продажу автомобілів. Суд також встановив наявність у неї нерухомого майна.

Разом із тим з листопада 2025 року позивачці встановлено ІІІ групу інвалідності. У висновку експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи зазначено основний діагноз — доброякісне новоутворення головного мозку. Водночас документом визначено, що вона не потребує постійного стороннього догляду.

Щодо відповідача суд встановив відсутність офіційних доходів на території України. Даних про отримання ним інших доходів або їх розмір матеріали справи не містили. Представник відповідача повідомляла, що він проживає у США та отримує лише допомогу від уряду цієї держави, однак документального підтвердження цього також не надала.

Позиція суду