  1. Судова практика
  2. / В Україні

Жінка після операцій через пухлину головного мозку вимагала 25% доходів ексчоловіка на своє утримання: рішення суду

13:19, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка з інвалідністю після операцій через пухлину головного мозку звернулася до суду з вимогою стягнути з колишнього чоловіка аліменти на своє утримання у розмірі 25% усіх його доходів, однак суд частково задовольнив позов і визначив виплати у твердій грошовій сумі.
Жінка після операцій через пухлину головного мозку вимагала 25% доходів ексчоловіка на своє утримання: рішення суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області розглянув справу № 344/22044/25 за позовом колишньої дружини про стягнення аліментів на її утримання після розірвання шлюбу. Позивачка просила стягувати з чоловіка аліменти у розмірі 1/4 частини від усіх його доходів, посилаючись на наявність інвалідності, необхідність лікування та потребу у матеріальній допомозі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суть справи

Позивачка зазначала, що сторони перебували у шлюбі з 1992 року. У листопаді 2025 року суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу, однак воно ще не набрало законної сили, оскільки вона його оскаржує.

На обґрунтування позову жінка вказувала, що з 2019 року страждає на тяжке захворювання — доброякісне новоутворення головного мозку, перенесла оперативне лікування та має інвалідність. За її словами, стан здоров’я потребує значних витрат на лікування та обстеження, а з липня 2025 року чоловік припинив надавати будь-яку матеріальну допомогу. Позивачка стверджувала, що відповідач проживає окремо, працює за кордоном та має можливість її утримувати.

Відповідач визнав позов частково та погодився сплачувати аліменти у твердій грошовій сумі 3328 грн щомісячно. При цьому він заперечував проти стягнення аліментів у частці від доходів. Представник відповідача зазначала, що позивачка отримує пенсію по інвалідності, соціальні виплати, має у власності квартиру, домоволодіння та дві земельні ділянки, а також отримувала кошти від продажу транспортних засобів. Крім того, сторони мають двох повнолітніх дітей, які допомагають матері.

Під час розгляду справи суд встановив, що позивачка отримує пенсію по інвалідності у розмірі 3323 грн, а також соціальні виплати. З даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків вбачається, що у 2025 та 2026 роках вона отримувала доходи від продажу автомобілів. Суд також встановив наявність у неї нерухомого майна.

Разом із тим з листопада 2025 року позивачці встановлено ІІІ групу інвалідності. У висновку експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи зазначено основний діагноз — доброякісне новоутворення головного мозку. Водночас документом визначено, що вона не потребує постійного стороннього догляду.

Щодо відповідача суд встановив відсутність офіційних доходів на території України. Даних про отримання ним інших доходів або їх розмір матеріали справи не містили. Представник відповідача повідомляла, що він проживає у США та отримує лише допомогу від уряду цієї держави, однак документального підтвердження цього також не надала.

Позиція суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 75 та 76 Сімейного кодексу України один із подружжя має право на утримання у разі непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі, якщо інший із подружжя може таку допомогу надавати.

Суд визнав, що позивачка як особа з інвалідністю ІІІ групи має право на утримання, оскільки її інвалідність була встановлена під час перебування у шлюбі з відповідачем. Також суд врахував, що відповідач не заперечував проти надання їй матеріальної допомоги та частково визнав позов у цій частині.

Разом із тим суд окремо звернув увагу, що сама наявність права на утримання не означає автоматичного задоволення вимоги про стягнення аліментів у заявленому розмірі чи у запропонованому способі.

Суд також врахував, що відповідач фактично не заперечував проти необхідності надання позивачці матеріальної допомоги та визнав позов у цій частині, погодившись сплачувати аліменти у певному розмірі.

Рішення суду

Оцінюючи вимогу про стягнення аліментів у розмірі 1/4 частини доходів відповідача, суд зазначив, що матеріали справи не містять доказів наявності у нього доходів, від яких можливо визначити таку частку. Попри твердження позивачки про високі заробітки відповідача у США, документального підтвердження цьому до суду не подано.

Посилаючись на положення статей 77 та 80 Сімейного кодексу України, суд вказав, що за відсутності достовірних даних про доходи платника аліментів їх доцільно визначати у твердій грошовій сумі.

Визначаючи розмір аліментів, суд врахував сукупність обставин справи. Зокрема, що позивачка отримує пенсію по інвалідності, має нерухоме майно, отримувала кошти від продажу автомобілів та соціальні виплати, а також пояснення позивачки про допомогу з боку повнолітніх дітей та матері. Водночас офіційні доходи відповідача відсутні, а відомості про інші джерела його доходів належними доказами не підтверджені.

За таких обставин суд дійшов висновку, що обґрунтованим є визначення аліментів саме у тому розмірі, який визнав відповідач, — 3328 грн щомісячно. Суд зазначив, що ця сума відповідає одному прожитковому мінімуму для працездатної особи.

Суд постановив стягувати з відповідача на користь позивачки аліменти на її утримання у твердій грошовій сумі 3328 грн щомісяця на період встановленої інвалідності. Стягнення аліментів розпочато з 10 грудня 2025 року — дати звернення з позовом, визначеної судом у резолютивній частині рішення.

Окремо суд зауважив, що відповідно до статті 82 Сімейного кодексу України право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності одержувача аліментів або реєстрації ним нового шлюбу. Крім того, право на аліменти може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що одержувач більше не потребує матеріальної допомоги або платник не має можливості її надавати.

Щодо заявлених витрат на професійну правничу допомогу в сумі 50 тис. грн суд дійшов висновку про відсутність належних доказів їх фактичного понесення. Суд звернув увагу, що доказів оплати послуг не подано, а частина заявлених послуг не підтверджується матеріалами справи. Крім того, адвокати, з якими були укладені договори, участі у розгляді справи не брали. У зв’язку з цим у відшкодуванні витрат на правничу допомогу було відмовлено.

У підсумку суд частково задовольнив позов та присудив аліменти на утримання колишньої дружини у твердій грошовій сумі 3328 грн щомісячно, відмовивши у стягненні аліментів у частці від доходів відповідача та в решті заявлених вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 
суд гроші аліменти Івано-Франківськ судова практика

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Верховний Суд визначив, як покупцю квартири захистити права, якщо забудовник підняв ціну після оплати через «ріст цін»

Полтавський забудовник вимагав від покупця ще сотні тисяч гривень після повної оплати квартири: що вирішив Верховний Суд.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]