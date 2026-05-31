Пошкодили авто ТЦК та вдарили військових: на Харківщині чотирьом чоловікам оголосили підозру

На Харківщині чотирьом чоловікам оголосили підозру після нападу на представників ТЦК та СП.

фото: поліція

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки та хуліганських діях.

За даними поліції, конфлікт стався в одному з населених пунктів області після прибуття групи оповіщення районного ТЦК та СП для виконання службових завдань. Між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виникла суперечка, яка переросла в напад.

Слідство попередньо встановило, що один із фігурантів застосував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів військовослужбовцям. Крім того, під час інциденту нападники використали речовину сльозогінної та дратівливої дії.

Унаслідок нападу представники ТЦК та СП отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх.

Наразі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру. Залежно від ролі кожного їм інкримінують хуліганство та умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовим особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання, зокрема позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють можливу причетність інших осіб.

