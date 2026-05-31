Тариф на електроенергію з червня: скільки платитимуть українці за світло

Чи зміниться тариф на світло з 1 червня.

Українцям поки не варто очікувати змін у вартості електроенергії. Починаючи з червня, побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинною ставкою — 4,32 грн за кіловат-годину.

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення. Відповідне рішення Кабінету Міністрів передбачає збереження нинішнього тарифу щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Окремі умови діятимуть для споживачів, які використовують електроопалення, а також для житлових будинків, не підключених до газових мереж. Для них у період опалювального сезону — з 1 жовтня до 30 квітня — застосовуватиметься знижена ціна електроенергії.

За споживання до 2 000 кВт·год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год, а за обсяги понад встановлений ліміт — 4,32 грн за кВт·год.

