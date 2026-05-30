На Вінниччині 82-річний чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: злочин викрила психологиня

82-річного пенсіонера з Вінниччини відправили під варту за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, яка є його далекою родичкою.

На Вінниччині 82-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний є далеким родичем родини потерпілої. Вони мешкали неподалік і періодично спілкувалися. Кілька тижнів тому, скориставшись відсутністю батьків, пенсіонер прийшов до будинку дівчинки. Він завів 10-річну дитину до господарської будівлі, де вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Як зазначили у прокуратурі, дівчинка сприймала дії чоловіка як гру і не намагалася втекти, проте змогла зафіксувати те, що відбувалося, на камеру мобільного телефону.

Про наявність відеозапису дізналася шкільна психологиня, яка невідкладно звернулася до правоохоронних органів.

Поліцейські оперативно затримали пенсіонера та вилучили речові докази на місці події. Наразі за рішенням суду літнього чоловіка відправлено під варту.

З дитиною працюють спеціалісти, які надають необхідну психологічну та соціальну підтримку.

