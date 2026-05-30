  1. В Україні

На Вінниччині 82-річний чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: злочин викрила психологиня

23:45, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
82-річного пенсіонера з Вінниччини відправили під варту за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, яка є його далекою родичкою.
На Вінниччині 82-річний чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: злочин викрила психологиня
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині 82-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, підозрюваний є далеким родичем родини потерпілої. Вони мешкали неподалік і періодично спілкувалися. Кілька тижнів тому, скориставшись відсутністю батьків, пенсіонер прийшов до будинку дівчинки. Він завів 10-річну дитину до господарської будівлі, де вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Як зазначили у прокуратурі, дівчинка сприймала дії чоловіка як гру і не намагалася втекти, проте змогла зафіксувати те, що відбувалося, на камеру мобільного телефону.

Про наявність відеозапису дізналася шкільна психологиня, яка невідкладно звернулася до правоохоронних органів.

Поліцейські оперативно затримали пенсіонера та вилучили речові докази на місці події. Наразі за рішенням суду літнього чоловіка відправлено під варту.

З дитиною працюють спеціалісти, які надають необхідну психологічну та соціальну підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти насильство

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]