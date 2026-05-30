ПСЖ вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів: Арсенал поступився у серії пенальті

22:14, 30 травня 2026
Французький ПСЖ захистив титул переможця Ліги чемпіонів, здолавши лондонський «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів.
фото: football24.ua
Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26, обігравши у фіналі лондонський «Арсенал». Вирішальний матч турніру відбувся в Будапешті та завершився перемогою команди Луїса Енріке після серії пенальті.

Оскільки в основний час переможця визначити не вдалося, команди провели ще два додаткові тайми. Проте і в екстратаймах рахунок не змінився — 1:1.

У серії післяматчевих пенальті активними виявилися футболісти ПСЖ, які здобули перемогу з рахунком 4:3 та вдруге поспіль завоювали головний клубний трофей Європи.

Український захисник Ілля Забарний розпочав фінал на лаві запасних, але вийшов на поле під час додаткового часу та відіграв увесь другий екстратайм. Для 23-річного футболіста цей матч став сьомим у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів і першим у стадії плейоф.

Завдяки цій перемозі ПСЖ вдруге у своїй історії став володарем Кубка європейських чемпіонів та успішно захистив титул, здобутий роком раніше.

Нагадаємо, у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та лондонським «Арсеналом» сталися сутички між уболівальниками та поліцією.

